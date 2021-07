Schönbrunn: Fasangarten soll geöffnet werden

"Eintritt verboten" steht auf dem Schild, das auf dem schwarzen Zaun angebracht ist. Dieser Zaun trennt das Areal hinter der Gloriette im Schönbrunner Schlosspark vom Fasangarten direkt dahinter. Seit jeher ist der Fasangarten für Besucher unzugänglich.

Das soll sich ändern. Franz Sattlecker, Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., will das etwa 16 Hektar große ehemalige Jagdgebiet der Habsburger öffnen: "Es wäre sinnvoll, die vielen Menschen aufzuteilen", sagt Sattlecker. Denn die Besucherzahlen steigen stetig: Im Schloss, im Park, im Tiergarten. Seit dem Jahr 1992, als Sattlecker in die Gmbh einstieg, hätten sich die Besucherzahlen verdreifacht. Derzeit würden sich die Besucher sehr stark auf den Barockgarten konzentrieren. Das verursache immer mehr Schäden in dem heiklen Park: "Es kann nicht sein, dass der Barockgarten hemmungslos aufgefüllt wird und die Öffnung des Fasangartens weiterhin ein Tabu ist", sagt Sattlecker.