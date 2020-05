Schmuckdieb im 4-Stern-Hotel

Im viel bejubelten Neujahrskonzert 2009 spielten die von Daniel Barenboim dirigierten Philharmoniker auch den "Schatz-Walzer" von Johann Strauß. In einem nahen Vier-Stern-Hotel beim Wiener Stadtpark stand tags darauf "Unter Donner und Blitz" auf dem Programm, als Konzertbesuchern ein Schatz aus dem Safe im Hotelzimmer gestohlen wurde.



Das deutsche Ehepaar K. hatte am 29. Dezember 2008 eingecheckt, Frau K. war mit drei Schuhsäcken voll Schmuck im Wert von 165.000 Euro angereist. Sie trägt gern wertvolle Schmuckstücke, das gehöre zu ihr - sagt sie - wie Lippenstift. Bei der Rezeption erklärte man den Gästen, sie sollten ihre Wertsachen im Zimmersafe deponieren.



So geschah es auch, und der Safe wurde von dem Ehepaar mit einem selbst gewählten vierstelligen Zahlencode versperrt. Nach dem Konzert sortierte Frau K. am 2. Jänner 2009 ihren Schmuck für das nächste Event (Opernabend) und verließ das Hotel gemeinsam mit ihrem Mann nur mäßig geschmückt. Als sie zurückkehrten, war in das Zimmer eingebrochen worden, der Täter hatte den Safe geöffnet und geplündert.