Verdächtiger nach sieben Juwelierdiebstählen in U-Haft

Seit März dieses Jahres suchte die Polizei nach einem Mann, der in insgesamt sieben Juweliergeschäften in Wien Schmuck gestohlen haben soll. Er ging immer nach dem gleichen Modus Operandi vor: Er verwickelte die Mitarbeiter in ein Gespräch und täuschte ein Kaufinteresse vor. In einem unbeobachteten Moment soll er dann Schmuckstücke aus Vitrinen und Schaukästen gestohlen haben. Die Diebstähle fielen dabei meistens erst auf, als der Mann das Geschäft schon längst verlassen hatte. Die Schadenssumme liegt im mittleren zehnstelligen Bereich.

Im September konnte dann ein 49-jähriger Nordmazedonier in Kroatien festgenommen werden. Er dürfte sich immer nur für die Diebstähle in Wien aufgehalten und dann wieder ins Ausland gereist sein. Der Beschuldigte wurde mittlerweile nach Wien in Untersuchungshaft gebracht und einvernommen, er zeigte sich dabei teilweise geständig.

