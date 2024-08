Roma- und Sinti-Gräber geöffnet: Schmuck gestohlen

Mehrere Gräber von Romnja und Roma sowie Sintizze und Sinti sind in verschiedenen Friedhöfen in Wien aufgebrochen worden, um aus ihnen Schmuck zu stehlen. Dabei wurden mehrere wertvolle Gegenstände entwendet. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag gegenüber der APA mitteilte, wird wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung, Störung der Totenruhe und Einbruchsdiebstahls gegen bisher unbekannte Täter ermittelt.