Neben dem Großstadtdschungel flattern Schmetterlinge

Es liegt in der Luft. Ein einziges Molekül vier Kilometer entfernt reicht ihm, um loszustarten. Ein bisschen Sexuallockstoff – und schon kommt das Männchen angeflattert. Das Wiener Nachtpfauenauge fliegt zur möglichen Partnerin durch die Nacht. Wie der Name schon sagt, tut es das auch in Wien.

Auf dem Finger von Marion Jaros sitzt so ein Männchen. Es ist ganz ruhig untertags. Seine Fühler sind ausgestreckt.