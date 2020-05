Schlamperei im Stadthallenbad?

Größtes Problem sei nach wie vor das Schwimmbecken. Bei der Präsentation vor Journalisten vor wenigen Tagen war es nur wenige Zentimeter gefüllt. „Warum wohl?“, fragt Herbert K. und gib die Antwort selbst: „Weil es nach wie vor nicht dicht ist und Wasser in die Decken darunter eintritt.“

„Unsinn“, sagt Georg Driendl, Architekt des Umbaus. „Wir haben vor einem Monat mit Dichtheitsproben begonnen, und das Becken war überraschend dicht. Es gab ein Leck, doch das haben wir mittlerweile gefunden. Das ist erledigt.“

Das Wasser habe man ablassen müssen, um Wartungen am Hubboden (einem heb- und senkbaren Podest im Becken) durchzuführen. Die Angriffe des Insiders versteht Driendl nicht. „Natürlich ist bei so einer Baustelle die Koordination der unterschiedlichen Baufirmen und Spezialisten schwierig. Noch dazu auf dem sehr beengten Raum.“ Bei einer Sanierung würde Unvorhergesehenes auftreten, wie die notwendige Sanierung der Betondecken. „Diese waren die einzige Ursache für die Verzögerung.“

Daher bestehe die örtliche Bauaufsicht aus drei Spezialisten samt Team, mehr als auf anderen Baustellen, betont Driendl. Rückblickend sei der Umbau in einer „sehr sportlichen“ Zeit geschehen.

Keinen Grund zur Klage sieht auch Wolfgang Gatschnegg, Sprecher des Eigentümers Wien Holding. „Natürlich gibt es auf dieser Baustelle Herausforderungen“, sagt Gatschnegg, „aber unsere Experten sagen, dass alles im grünen Bereich ist.“ Derzeit werde die gesamte Technik gewartet und für den Betrieb eingestellt. „Einer Eröffnung im Februar steht also nichts im Wege.“