Schlägerei und Raub am Karlsplatz: Polizei sucht nach Verdächtigen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden am Dienstag um 22.30 Uhr wegen einer Schlägerei am Karlsplatz alarmiert. Vor Ort fanden die Polizisten zwei verletzte Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vor. Beide gaben an, von fünf unbekannten Personen attackiert worden zu sein. Einem Opfer wurde außerdem die Tasche, in der sich 70 Euro befanden, geraubt.

Die Berufsrettung Wien versorgte die jungen Männer notfallmedizinisch und brachte den 20-Jährigen in ein Spital.

Da sich viele Personen am Tatort aufgehalten haben dürften, ersucht die Wiener Polizei um sachdienliche Hinweise, welche (auch anonym) an das Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43110 erbeten werden.

