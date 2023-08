Schlägerei in Wien eskalierte: Kontrahent mit Holzlatte attackiert

In der Nacht auf Sonntag nahmen Polizeibeamte gegen 1.50 Uhr im Zuge des Streifendienstes eine Schlägerei am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk zwischen mindestens zehn Männern wahr. Im Zuge der Prügelei griff ein Beteiligter einen anderen mit einer Holzlatte an, wobei das Opfer Schnittverletzungen am Rücken sowie Hämatome am Arm davontrug.

Der Angreifer mit der Holzlatte, ein 24-jähriger Syrer, konnte nach kurzer Verfolgung durch die Einsatzkräfte angehalten und festgenommen werden. Ihm wird absichtlich schwere Körperverletzung vorgeworfen.

➤ Mehr lesen: Großfahndung nach Kindesentziehung - Paar flüchtete mit Zweijährigem