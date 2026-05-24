Mit 17 Einsatzfahrzeugen und 75 Einsatzkräften hat die Wiener Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag einen Brand in einer Wohnhaus-Anlage in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße bekämpft. In einer im zweiten Stock gelegenen Wohnung war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Während dem 61-jährigen Mieter die Flucht gelang, konnten sich seine 60-jährige Frau und ihr Hund nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie waren von den Flammen eingeschlossen.

Die Feuerwehr, die um 1 Uhr die Löscharbeiten aufnahm, konnte die beiden aus der Gefahrensituation retten. Weitere Hausbewohner wurden sicher ins Freie geleitet. Der Brand war vergleichsweise rasch gelöscht. Um 4 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Als die Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, hatten ihnen Flammen aus den Fenstern der brennenden Wohnung und des vorgelagerten Ganges entgegengeschlagen. Das Stiegenhaus war verraucht, sodass Hausbewohnerinnen und -bewohnern in den darüber liegenden Etagen der Fluchtweg abgeschnitten war. Durch herabfallende Teile hatte sich der Brand außerdem auf eine Terrasse im Erdgeschoß ausgebreitet.

Brandbekämpfung unter Atemschutz

Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in die Brandwohnung vor, bekämpften den Brand und retteten die Frau und den Hund. Zeitgleich wurde über eine Drehleiter eine weitere Schlauchleitung zur Brandbekämpfung eingesetzt, während Atemschutztrupps die an das Stiegenhaus angrenzenden Wohnungen kontrollierten. Die dort befindlichen Mieterinnen und Mieter wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. "Zur Belüftung bzw. Entrauchung wurden mehrere Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt", teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA mit.