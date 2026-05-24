Mann (42) randalierte in Wiener Kathedrale, Polizist verletzt

Ein Störenfried hat am Samstagabend in der Russisch-Orthodoxen Kathedrale in Wien-Landstraße für Aufsehen gesorgt. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, verhielt sich der 42-Jährige in der späthistoristischen Kirche aggressiv und schrie lautstark. Ein Geistlicher und ein Mitarbeiter baten ihn nach draußen, worauf die Situation weiter eskalierte. Polizisten, die vor nahe gelegenen Botschaftsgebäuden zum Observationsdienst eingeteilt waren, kamen zu Hilfe.

Der 42-Jährige soll daraufhin die Fäuste geballt und die Einsatzkräfte mit dem Umbringen bedroht haben, ehe er mit einer gefüllten 1,5-Liter-Flasche drohend auf einen Beamten zuging. Dieser setzte Pfefferspray ein. Die Festnahme konnte nur durch Anwendung von erheblicher Körperkraft durchgeführt werden, wobei ein Polizist gegen ein geparktes Fahrzeug stürzte. Er wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.