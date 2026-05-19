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Brand in Krems: Akkus lösten Feuer in Schrottcontainer aus
Laut Feuerwehr dürfte sich der Elektroschrott selbst entzündet haben. 120 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Ein Container mit Elektroschrott ist Montagabend auf dem Areal einer Entsorgungsfirma in Krems in Vollbrand gestanden.
Zahlreiche Anrufer meldeten eine schwarze Rauchwolke über dem Betrieb im Gewerbepark, rund 120 Feuerwehrmitglieder rückten zu Löscharbeiten aus. Eine Ausbreitung der Flammen wurde verhindert. Das Brandgut wurde mit einem Bagger aus dem Behälter gehoben, abgelöscht und in einen anderen Container umgeladen, berichtete die Feuerwehr am Dienstag.
Die FF Krems und vier Betriebsfeuerwehren standen drei Stunden lang im Einsatz. Eine Selbstentzündung von Akkus oder Batterien dürfte den Brand ausgelöst haben, hieß es von der Polizei auf Anfrage.
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