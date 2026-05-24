Die Alarm-Meldung kam um 0:27 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Da wurden die Feuerwehren Markt Piesting, Dreistetten, Wöllersdorf und Wopfing zu einem Gebäudebrand eines Gastronomiebetriebes mit Zimmervermietung gerufen.

Die Einsatzkräfte nahmen bereits beim Eintreffen vor Ort Brandgeruch wahr. Das Feuer dürfte im Keller ausgebrochen sein. 8 Personen, darunter 2 Kinder waren auf dem Balkon im ersten Stock eingeschlossen.

Während im Erdgeschoß ein Zugang durch ein Fenster für den Atemschutztrupp geschaffen wurde, wurde parallel mit der Rettung der Personen über Leitern begonnen. Eine Person musste aufgrund ihrer altersbedingten eingeschränkten Gehfähigkeit mittels Brandfluchthaube durch den Atemschutztrupp über das Stiegenhaus gerettet werden.

Ursache wird geprüft

Währenddessen nahm ein zweiter Atemschutztrupp die Brandbekämpfung im Keller vor. Im Anschluss an die erfolgte Brandbekämpfung wurde das Gebäude be- und entlüftet. Eines der beiden Kinder wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst ins Uniklinikum Wiener Neustadt verbracht.