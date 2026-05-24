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Bezirk Wiener Neustadt

Brand in Gastro-Betrieb in NÖ: 8 Personen, darunter 2 Kinder, eingeschlossen

Nächtlicher Großeinsatz der Feuerwehren in Markt Piesting. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt entstanden sein.
24.05.2026, 08:53

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Feuerwehr-Autos vor einem Gebäude.

Die Alarm-Meldung kam um 0:27 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Da wurden die Feuerwehren Markt Piesting, Dreistetten, Wöllersdorf und Wopfing zu einem Gebäudebrand eines Gastronomiebetriebes mit Zimmervermietung gerufen.

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Die Einsatzkräfte nahmen bereits beim Eintreffen vor Ort Brandgeruch wahr. Das Feuer dürfte im Keller ausgebrochen sein. 8 Personen, darunter 2 Kinder waren auf dem Balkon im ersten Stock eingeschlossen. 

Die Feuerwehr rettet Bewohner vom Balkon.

Während im Erdgeschoß ein Zugang durch ein Fenster für den Atemschutztrupp geschaffen wurde, wurde parallel mit der Rettung der Personen über Leitern begonnen. Eine Person musste aufgrund ihrer altersbedingten eingeschränkten Gehfähigkeit mittels Brandfluchthaube durch den Atemschutztrupp über das Stiegenhaus gerettet werden.

Ursache wird geprüft

Währenddessen nahm ein zweiter Atemschutztrupp die Brandbekämpfung im Keller vor. Im Anschluss an die erfolgte Brandbekämpfung wurde das Gebäude be- und entlüftet. Eines der beiden Kinder wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst ins Uniklinikum Wiener Neustadt verbracht.

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Der Brand dürfte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entstanden sein, die genaue Ursache wird noch durch Brandermittler erhoben.

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