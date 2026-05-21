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Tirol

Rätsel um Todesursache nach Brand in Innsbrucker Wohnung

Nach einem Wohnungsbrand in Tirol wurde ein 87-jähriger Österreicher tot aufgefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet.
21.05.2026, 09:21

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Feuerwehr der Stadt Wien

Ein 87-jähriger Österreicher ist Mittwochabend in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck im Zuge eines Wohnungsbrandes tot in seiner Wohnung gefunden worden.

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Ob der Mann durch die starke Rauchentwicklung gestorben war oder bereits zuvor ein interner medizinischer Notfall vorgelegen hat, war noch unklar, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Dies soll nun eine Obduktion klären. Der Brandalarm war durch angebrannte Speisen auf dem eingeschalteten Herd ausgelöst worden.

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Gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft

Die Feuerwehr war gegen 19.15 Uhr wegen des ausgelösten Rauchmelders zu dem Mehrparteienhaus in der Langstraße angerückt. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Der 87-Jährige wurde am Küchenboden liegend gefunden und konnte nicht reanimiert werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

Tirol
Agenturen, sta  | 

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