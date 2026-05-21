Rätsel um Todesursache nach Brand in Innsbrucker Wohnung

Ein 87-jähriger Österreicher ist Mittwochabend in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck im Zuge eines Wohnungsbrandes tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Ob der Mann durch die starke Rauchentwicklung gestorben war oder bereits zuvor ein interner medizinischer Notfall vorgelegen hat, war noch unklar, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Dies soll nun eine Obduktion klären. Der Brandalarm war durch angebrannte Speisen auf dem eingeschalteten Herd ausgelöst worden.