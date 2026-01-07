Brand mit einer Toten in Wiener Wohnpark Alterlaa: Durch offene Flamme

Der Brand im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing mit einer Toten am Stefanitag ist durch eine offene Flamme, etwa durch eine Kerze, verursacht worden. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch gegenüber der APA.

Die Identität der Toten ist indes noch nicht geklärt. Es dürfte sich um die Wohnungsmieterin handeln. Der anfängliche Zimmerbrand hatte auf mehrere Balkone übergegriffen und deshalb für viel Aufsehen gesorgt.