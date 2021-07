Schillers Streit um Schuhe, Schnee und Spendengeld

Unfall

Carina Romanek

Zudem habe der Arzt am Tag nach demnicht mehr feststellen können, ob die Society-Lady alkoholisiert war, sagt Dommayer-Anwältin(und beleidigt die Klägerin damit zutiefst. Die trinkt nämlich nie, versichert sie – „nicht einmal zu Silvester“).

Die Idee, für einen guten Zweck zu spenden, habe man seitens des Cafés zwar gut gefunden und deshalb auch 2000 Euro an ein Projekt überwiesen, das krebskranken Kindern hilft. Nur auf Frau Schillers Konto wollte man eben nicht einzahlen – „weil das wie ein Schuldeingeständnis gewirkt“ hätte.

Mehr könne man zum Schutze der Kunden nämlich nicht mehr tun: Der spezielle Holz-Kunststoff-Boden, der sich auch als Pooleinfassung eigne, sei selbst bei Nässe rutschfest. Darüber hinaus habe ein Mitarbeiter an besagtem Tag regelmäßig den Schneematsch weggekehrt. Ein Warnschild sei nicht nötig gewesen, „weil der Schneeregen nicht zu übersehen war“, so Romanek. Und Eis sei auch keines gelegen, weil es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am 19. April „ein bis zwei Grad plus und die Tage zuvor zehn Grad gehabt" habe. Es sei also "nass, aber nicht glatt" gewesen, sagt Romanek. Die Conclusio laute daher: „Manchmal hat man einfach Pech."

Das sieht Frau Schiller nicht so. Sie zeigte sich ob Romaneks Ausführungen „richtig geladen“. Bei der nächsten Verhandlungsrunde am 20. März kann sie ihre Sicht der Dinge darlegen. Dann werden auch ihr Mann, Friedrich Schiller, und besagte Schuh-Zeugin von der Richterin gehört. Bis dahin werde die Society-Lady abwarten und Kaffee trinken, sagt sie – „aber nicht beim Dommayer“.