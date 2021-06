Schießübungen: Jugendliche feuerten mit Softairwaffen aus Fenster

Freitagabend gingen beim Polizeinotruf Anzeigen von Zeugen ein, die beobachtet haben, wie aus einem Fenster in der Molischgasse in Wien-Penzing mit Waffen geschossen wurde. Da zunächst unklar war, um welche Art von Waffen es sich handelte, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus, der Sondereinheit WEGA sowie der Wiener Bereitschaftseinheit zur Einsatzadresse aus.

In der besagten Wohnung stießen die Kräfte auf vier unmündige Minderjährige im Alter von 12 bis 13 Jahren. Auch ein 74-jähriger Erziehungsberechtigter wurde von den Beamten angetroffen. Die Jugendlichen gaben bei ihrer Befragung an, aus Spaß mit täuschen echt aussehenden Softairwaffen aus dem Fenster geschossen zu haben.