Schießerei in Wien: "Sollte mich von dem Mädchen trennen, das ich liebe"

An diesem Tag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien, die in einer wilden Schießerei in Floridsdorf gipfelte. Ab dem heutigen Freitag müssen sich die drei Brüder und der Vater wegen versuchten Mordes und unbefugten Waffenbesitzes verantworten.

Faustschlag in der Stadthalle

Zuvor trafen sich die Söhne beider Familie bei einer Kampfsportveranstaltung in der Wiener Stadthalle. Ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskalierte, einer der beiden schlug dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Vater konnte die Streithähne trennen.