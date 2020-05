Schauspieler Moosbrugger erholt sich langsam

Ich habe in sein Angesicht gesehen“, sagt Christoph Moosbrugger. Vor wenigen Tagen wurde der 61-jährige Schauspieler bei der Pilgramgasse in Wien von einem Mann niedergestochen. Der Unbekannte rammte ihm ein Messer in den Rücken. Moosbrugger erlitt einen Lungenstich und schwebte in Lebensgefahr. Der Schauspieler liegt noch im Spital und erholt sich nur langsam. „Aber ich bin noch schwach“, sagt er. „Und das mit dem Schlafen funktioniert derzeit nicht.“ Moosbrugger lernte am vergangenen Montag seinen Beinahe-Mörder im Bus der Linie 14 A kennen. Rein zufällig. „Ich bin in den Bus zugestiegen und habe mich auf den Sitzplatz neben ihn gesetzt“, erzählt er. Ein lockeres Gespräch kam zustande. „Wir hatten keine Auseinandersetzung. Er hat auch nicht herumgepöbelt, wie das in manchen Medien zu lesen war. Im Gegenteil. Das war ein höflicher Mann.“ Stutzig wurde der Schauspieler erst, als der Asiate wissen wollte, wo er denn aussteige. Und als Moosbrugger schließlich in der Pilgramgasse den Bus verließ, folgte ihm der Mann.