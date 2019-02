Scharfe ÖVP-Kritik an Wiener Integrationspaket

Das Gegenteil von gut ist oft gut gemeint. Das könnte auch für die Maßnahmen der Stadt Wien für die Integration von Zuwanderern gelten – zumindest wenn man der Lesart der Wiener ÖVP folgt.

Sie hat die bisherigen Aktivitäten des Programms „Start Wien“ unter die Lupe genommen. Seit 2008 bietet es auf freiwilliger Basis verschiedene Beratungs- und Serviceleistungen für Zugewanderte an. Dazu gehört zum Beispiel der Bildungspass, mit dem die Teilnahme an diversen Infomodulen zu Themen wie Zusammenleben oder Gesundheit bestätigt wird. Pro absolviertem Modul wird ein 50- oder 100-Euro-Gutschein für einen Deutschkurs gültig, maximal bekommt man drei.

Was jedoch auffällt: Seit 2008 haben gerade einmal 23.000 rechtmäßig in Österreich niedergelassene Drittstaatsangehörige einen Bildungspass bekommen. Hinzu kommen 4550 EWR-Bürger im Zeitraum zwischen 2011 und 2017. Angesichts der enorm hohen Zuwanderungsrate sei das eine sehr kleine Zahl, kritisiert ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer vor dem Hintergrund, dass allein in den Jahren 2016 und 2017 jeweils rund 31.000 Personen aus den EU/EFTA-Staaten zuwanderten.