"Die Bausubstanz war in keiner Weise gefährdet", betonte ein Sprecher der Burghauptmannschaft am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Es habe leichte Wassereinbrüche im Keller gegeben, an drei isolierten Stellen.

Die sensible Gipsfigurensammlung sei in einem betroffenen Bereich gestanden. "Wir haben die Figuren zur Seite geräumt", sagte der Sprecher.