Schadhaftes Fahrzeug: Passagiere in Wien aus U-Bahn befreit

Zahlreiche Feuerwehr- und Polizeiautos waren am späten Samstagnachmittag bei den U-Bahn-Stationen Schottenring und Schottentor zu sehen. Wie eine Sprecherin der Wiener Linien mitteilte, war ein schadhaftes Fahrzeug der Linie U2 in unmittelbarer Nähe zur Station Schottentor stehen geblieben. "Die Einsatzkräfte befreiten die Passagiere und brachten sie zum Ausgang", so die Sprecherin.

➤ Mehr lesen: Mit den Öffis von einer Baustelle zur nächsten