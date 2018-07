Saya Ahmad: Neue Bezirkschefin mit Bürgernähe

In ihrer Amtszeit seien ihr insbesondere zwei Dinge wichtig, stellt Ahmad in Aussicht: „Erstens will ich so viel Kontakt wie möglich mit den Bezirksbewohnern haben.“ Darum wolle sie Grätzeltouren unternehmen und sich viel im öffentlichen Raum aufhalten. „Und zweitens möchte ich Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen miteinander vernetzen.“ Zum Beispiel im Jugendbereich, sagt die bisherige Jugendsprecherin im Bezirksparlament.

Bernhard Ichner