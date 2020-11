Sari soll für Schwung sorgen: Orang-Utan-Zuwachs im Tiergarten Schönbrunn

Vladimir zeigt sich bereits interessiert

In Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) vergrößert die Ankunft der zwei neuen Orang-Utans die Gruppe im Tiergarten Schönbrunn und verbessert die Altersstruktur. Zuletzt lebten hier mit Vladimir, Mota und Sol nur drei Orang-Utans. Da Mota und Vladimir schon zur Generation 50 plus zählen, fehlte es auch Schwung in der Gruppe. Für den sollen Sari und Surya nun sorgen.

Natürlich hofft der Tiergarten auch, dass es mit Nachwuchs bei dieser stark gefährdeten Tierart klappt. "Jetzt sollen sich unsere neuen Tiere ganz in Ruhe eingewöhnen und ihr neues Zuhause sowie ihre neuen Tierpfleger kennenlernen. Unser Vladimir schaut jedenfalls jetzt schon ganz interessiert zu seinen neuen Weibchen hinüber", sagte Hering-Hagenbeck.