Van-Swieten-Kaserne: Einblick in das „Heeresspital“

Die Weinpresse am Eingang weist nur darauf hin, dass wir uns in Stammersdorf befinden. Dort liegt die Van-Swieten-Kaserne, das Sanitätszentrum Ost. Besser bekannt als Heeresspital, aber das ist der alte Name, den mancher Soldat gerne wieder zurückhätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Inhaltlich geht das Areal, das seit Kurzem von Horst Dauerböck geleitet wird, jedenfalls als Sanitätszentrum durch. Das medizinische Spektrum ist enorm, deckt es doch fast alle Bereiche eines „normalen“ Krankenhauses ab. Große Operationen einmal ausgenommen. Wolfgang Kroboth ist stellvertretender Leiter des Spitalsbereichs sowie Leiter des Instituts für Medical Support und des Impfzentrums für Soldaten, die ins Ausland gehen. Auch Bundespräsident und Bundeskanzler wurden zuletzt von seinen Ärzten geimpft.

Was beim Rundgang durch den Spitalsbereich auffällt: Die Ärztinnen und Ärzte nehmen sich viel Zeit für die Patienten. Wobei die meisten gar keine Patienten sind. Viele von ihnen absolvieren eine Rundum-Untersuchung. Denn es handelt sich um Angehörige des Bundesheeres, die einen Auslandseinsatz absolvieren müssen. Breites Spektrum Und da wird wirklich alles „auf Herz und Nieren“ geprüft. Die psychische Verfassung übrigens auch. Dazu müssen die Anwärter nach dem Medizin-Check für eine Nacht in einem Bunker auf dem Areal – mit der ganzen Gruppe. Schlafen darf man nicht, davor und danach muss ein psychologischer Test absolviert werden.