Salafisten-Alarm vor US-Botschaft

Der mutmaßliche Produzent des schlecht gemachten Films, der weltweit Menschen gegen den Westen aufbringt, ist ein vorbestrafter koptischer Christ aus den USA. Islamisten machen aber nicht diesen Mann, sondern den Westen insgesamt verantwortlich für das Machwerk.

Es begann am 11. September: Aufgebrachte Islamisten demonstrieren in Kairo vor der US-Botschaft gegen das Video und rissen die US-Flagge herunter. Es folgten Angriffe gegen US-Botschaften im libyschen Bengasi in Sanaa im Jemen. Auch in Tunesien und im Iran gingen erboste Muslime auf die Straße. Auch in Tunis wurde die US-Botschaft gestürmt. Im Sudan attackieren wütende Demonstranten die deutsche Botschaft und zünden das Gebäude an. Auch die Botschaften Großbritanniens und der USA werden angegriffen. Inzwischen gelten auch französische Botschaften als gefährdet.

Im Libanon protestieren Hunderttausende Anhänger der Schiiten-Bewegung Hisbollah. Damit waren schon zehn Todesopfer zu verbuchen. Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul kamen noch einmal zwölf Tote dazu.