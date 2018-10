Sagenhafte Schritte durchs Nibelungenviertel

Wolfgang Fischer, als junger Bub von Sagen und Legenden begeistert, entdeckte das Nibelungenlied mit elf Jahren.

Was ihn daran so fasziniert? „Es waren halt coole und so richtig spannende Raubersg’schichten.“

Das Viertel lernte er übrigens exakt 100 Jahre nach dessen Entstehung kennen; 2012, als er Geschäftsführer der Wiener Stadthalle wurde und die Gegend zu Fuß erkundete. Mittlerweile unterstützt die Stadthalle auch das jährliche Grätzelfest am Kriemhildplatz.

Ob Prinzessin Kriemhild, Alberich, der den Nibelungenhort hütet, oder Hunnenkönig Etzel, dem Attila als Vorbild diente – vielen würden diese Personen heute nichts mehr sagen. Manchmal, wenn Wolfgang Fischer Taxilenker testen möchte, lässt er sich in die Dankwartgasse führen und blickt aufs Navi. In so gut wie allen Fällen würden die Fahrer auf den Buchstaben T tippen. „Weil sie an den Tankwart denken und nicht an den Nibelungenkrieger.“ Er grinst.