Eine ältere Autolenkerin dürfte am Mittwochabend mit ihrem Auto gegen mehrere Gegenstände, darunter ein Fahrrad, gefahren sein. Die verständigte Polizei traf in der Strobelgasse in der Innenstadt auf eine 72-Jährige, die sich neben ihrem Auto befand, welches quer auf der Fahrbahn stand.

Ein mit der Frau durchgeführter Alkotest ergab einen Promillewert von 0,28, was für die Pensionistin offensichtlich zu viel war. Da der Promillewert nicht den gesetzlich verbotenen Wert von 0,5 Promille überschritt, machte die Dame dennoch einen fahruntauglichen Eindruck auf die Beamten. Angesichts dessen wurde sie einer Amtsärztin vorgeführt.

Die Ärztin stellte bei der 72-Jährigen eine Alkoholbeeinträchtigung, Übermüdung sowie Erkrankung fest. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

