Auf der wichtigsten West-Ost-Schienenverbindung Wiens wird das Angebot ausgeweitet: Mit Fahrplanwechsel am 15. Dezember fährt die Schnellbahn-Linie S80 auch am Wochenende in den Nachtstunden im 30-Minuten-Takt zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord. Auch in der Nacht vor Feiertagen wird damit durchgefahren.

"Die Einführung der neuen Nacht-S-Bahn auf der Linie S80 ermöglicht unseren Fahrgästen, auch in den späten Abend- und Nachtstunden von verbesserten Verbindungen ins Wiener Umland zu profitieren - etwa nach Mödling über Wien Meidling oder nach Baden,“ so Karin Zipperer, Sprecherin der VOR-Geschäftsführung.

S80 verbindet viele Bezirke

Die S80 wird von den ÖBB betrieben und fährt zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Aspern-Nord. In Wien-Meidling, Wien Hauptbahnhof, Wien Simmering und Wien Stadlau bindet sie an Westbahn, Südbahn, Badner Bahn, Ostbahn, sowie Marchegger und Laaer Ostbahn an, darüber hinaus an die U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4 und U6 sowie zahlreiche Straßenbahn, Stadt- und Regionalbuslinien.

Die Linie S80 hält auch in Wien-Speising, am Matzleinsdorfer Platz, Haidestraße, Praterkai, Erzherzog-Karl-Straße und in Hirschstetten. Sie verbindet die Wiener Bezirke Penzing, Hietzing und Meidling im Westen sowie Margareten, Wieden und Favoriten in Zentrumsnähe mit Simmering im Osten sowie der Leopoldstadt und Donaustadt im Nordosten.