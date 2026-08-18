S-Bahn-Sperre: Wie Reisende jetzt noch zum Flughafen Wien kommen

Wer in der zweiten Augusthälfte zum Flughafen fahren will, muss mehr Zeit einplanen: Ein Kabelbrand bei der Station Praterstern vergangene Woche brachte den Zeitplan der ÖBB durcheinander.

Die große S-Bahn-Sperre wurde nun um drei Wochen vorgezogen. Das bedeutet, dass die Flughafenschnellbahn S7 nicht wie üblich von Floridsdorf bis zum Flughafen durchfahren kann.

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Wegen des Kabelbrandes startet die S7 nun erst bei der Station Geiselbergstraße in Simmering, ab 7. September soll die S7 auch ab der Station St. Marx Richtung Flughafen fahren. Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie dann bereits ab St. Marx zum Flughafen gelangen – dorthin kommt man mit den Straßenbahnlinien 18 und 71. Fernzüge als Alternative Eine andere Möglichkeit, zum Flughafen zu kommen, sind die Fernzüge RJX, RJ bzw. IC. Diese fahren vom Hauptbahnhof und vom Bahnhof Meidling ab.

Unverändert ist nach wie vor das Service des Vienna Airport Bus. Die drei Linien fahren vom Westbahnhof, dem Schwedenplatz und dem Donauzentrum Richtung Flughafen (siehe Grafik). Ab 7. September – dem Tag, an dem die Stammstreckensperre ursprünglich starten hätte sollen, werden zusätzlich zwei Linien in Betrieb sein – die VAB4 vom Karlsplatz weg und die VAB5 vom Praterstern. Elf Busse im Einsatz Auch beim CAT, dem City Airport Train, reagierte man auf den Kabelbrand. Ab September wäre ein Schienenersatzverkehr vorgesehen gewesen, der jetzt vorgezogen wird. Einige Busse sind bereits im Einsatz. Von der Marxergasse 1A weg – bei Wien Mitte – fahren die Busse derzeit im Halbstundentakt, so wie gewöhnlich die CAT-Züge. Auch diese können wegen der Stammstreckensperre nicht mehr fahren. Die Frequenz der Busse, die die Strecke zum Flughafen abdecken, wird deshalb ab 24. August erhöht werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Elf Busse sind ab 24. August auf der Strecke zum Flughafen im Einsatz.

Zur Haupttageszeit soll dann fünf Mal pro Stunde ein Bus mit je 57 Sitzplätzen in jede Richtung fahren. „Zwischen 7 und 19 Uhr wird der Bus alle 12 Minuten fahren, sowohl vom Flughafen Richtung Wien Mitte als auch umgekehrt, vor und nach diesen Uhrzeiten alle 15 Minuten“, erklärt CAT-Geschäftsführer Christoph Korherr. Insgesamt werden elf Busse planmäßig im Einsatz sein. „Und je nach Verkehrsaufkommen können weitere Busse hinzugezogen werden, damit man den Takt aufrechterhalten kann“, so Korherr. 21 Minuten soll die Fahrt insgesamt dauern.

Kein Gepäck-Check-in Am Flughafen starten die Busse vor dem Ankunftsterminal 3. In Wien Mitte erreicht man die Busse unweit des CAT-Terminals hinter der Mall in der Marxergasse. Das Reisegepäck kann weiterhin mittransportiert werden, allerdings wird es nicht mehr die Möglichkeit geben, das Gepäck schon in Wien einzuchecken – der Check-in für den Flug und der Ausdruck der Bordkarten für ausgewählte Fluglinien ist weiterhin im CAT-Foyer möglich. „Haltestellen teilweise noch nicht fertig“ Da die Busse zwei Wochen früher an den Start gehen, sind noch nicht alle Vorbereitungen abgeschlossen. „Natürlich sind Mitarbeiter, die für die Arbeiten vorgesehen sind, teilweise noch auf Urlaub, es sind auch Haltestellen teilweise noch nicht fertig“, sagt Paul Blaguss, Geschäftsführer des Busunternehmens.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Ab Oktober 2027, nach der S-Bahn-Sperre, werden die neuen CAT-Züge eingesetzt werden. 300 Sitzplätze sind vorhanden.