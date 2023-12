Rote und pinke Kritik an geplanter Wiener Zweitwohnsitzabgabe

Im Burgenland, wo es eine solche Gebühr nicht gibt, reagierte man auf das Wiener Ansinnen verhalten.

➤ Mehr lesen: Zweitwohnsitz in Wien? Das müssen 12.000 Burgenländer ab 2025 zahlen

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst erklärte gegenüber der APA, man werde die Vorlage genau analysieren und schauen, was sie für burgenländische Zweitwohnsitzer bedeutet: "Was wir sicher nicht wollen, ist in diesen Reigen einzusteigen, sich gegenseitig unter den Bundesländern hinauf zu lizitieren."

Keine "Bestrafung" für Pendler

Es könne auch nicht gewollt sein, dass sich das Burgenland nun etwas Vergleichbares für Wiener hier überlegt. Die SPÖ werde jedenfalls das Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) suchen. "Was wir nicht wollen ist, dass burgenländische Pendler, die in Wien ihre Arbeit leisten, bestraft werden", so Fürst.