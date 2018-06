Rot-grüne Spiegelfechtereien um Lobautunnel und Citymaut

Fast erinnert das Szenario an die Endphase der rot-schwarzen Bundesregierung. Kaum ein Sachthema, bei dem sich die rot-grüne Rathauskoalition zuletzt nicht in die Haare geriet. Erst brüskierte der neue Parteichef Michael Ludwig die Grünen mit seinem Vorstoß für ein Alkoholverbot am Praterstern. Die Retourkutsche folgte prompt in Form von Maria Vassilakous (mittlerweile wieder zurückgezogener) Forderung nach einer Citymaut. Und im Kampf gegen den Lobautunnel ließ sich der grüne Landessprecher Joachim Kovacs zuletzt sogar dazu hinreißen, SPÖ-Vorsteher in den Flächenbezirken als „Feiglinge“ zu bezeichnen, wofür er sich am Montag entschuldigte.

Boulevardmedien fordern Ludwig gebetsmühlenartig auf, die Reißleine zu ziehen und in Neuwahlen zu gehen. Wohl nicht ganz uneigennützig, würden dann doch wieder fette Einnahmen aus Wahlkampf-Inseraten sprudeln.

Doch die SPÖ scheint ihnen partout nicht diesen Gefallen machen zu wollen. Vielmehr gibt man sich auch nach den jüngsten Attacken der Grünen betont gelassen: „Es ist legitim, dass auch der Koalitionspartner eigenständige Positionen formuliert“, gibt sich ein Sprecher der Wiener SPÖ bemerkenswert milde. „Das ändert aber nichts an unserer konsequenten Haltung, was unsere Positionen angeht.“