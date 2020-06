Rot-Grün ringt weiter um Wahlrechtsreform

Für die Grünen ist diese Aussprache ein wichtiges Etappenziel. "Denn die Grünen können es sich nicht leisten, zu sagen: Es ist doch nichts geworden", sagt Politologe Peter Filzmaier. Denn der Notariatsakt, in dem sich die Grünen noch in der Opposition zur Reform verpflichtet haben, schwebe wie ein Damoklesschwert über ihnen. Und auch die eigene Basis würde einen Kniefall in der Frage kaum verstehen.

Der grüne Vorstoß letzte Woche dürfte dennoch unüberlegt gewesen sein. "Die Grundregel lautet, nur dann an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn alles blockiert ist und Gespräche zu 99,9 % scheitern", analysiert Filzmaier. Denn so werde dem Gegenüber die Chance auf einen Kompromiss genommen. Und die SPÖ hatte zuletzt mehrfach betont, dass sie eine Wahlrechtsreform nicht unbedingt braucht.

Es wird also spannend, inwieweit die Roten den Grünen entgegenkommen. Eine Einigung sollte es aber geben. "Denn beide Regierungspartner wollen vor der Wahl eine positive Regierungsbilanz vorweisen", sagt Filzmaier. Keine Reform zustande zu bringen, ist auch medial kaum argumentierbar. Zumindest die Wahlmöglichkeit für Häftlinge und die Briefwahl müssen repariert werden – sonst droht eine Anfechtung des Wahlergebnisses.