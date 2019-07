Romantik in Hütteldorf: Heiratsantrag am Bahnhof

Der Bahnhof Hütteldorf ist ein besonderer Ort für Philip und Lisa. Vor 13 Jahren haben sich die 28-jährige Logopädin und der 28-jährige Student und Bautechniker auf der Bank in der Wartehalle kennengelernt. Dort haben sie sich auch das erste Mal geküsst.

Unter falschem Vorwand wurde Lisa am Samstag zum Bahnhof gelotst. Sie nahm auf der Bank in der Wartehalle Platz, als es plötzlich "Ich lass für dich das Licht an" von Revolverheld gespielt hat. Unter Anwesenheit von rund 30 Freunden und Verwandten machte Philip seiner Freundin Lisa genau hier einen Heiratsantrag.

Und ja: Sie hat "Ja" gesagt.