Rolltreppe und Lift defekt: U4 nur über Stiege erreichbar

Wer nicht gut zu Fuß ist, sollte den Bahnhof Heiligenstadt bis auf Weiteres meiden: Die Rolltreppe zur U4 ist schon seit Weihnachten außer Betrieb und wird wegen eines „komplizierten Gebrechens“ wohl noch bis (zumindest) Ende März stillstehen – der KURIER berichtete. Vor einigen Tagen ist nun auch der Aufzug ausgefallen.

Dies macht es für Gehbehinderte derzeit unmöglich, in Heiligenstadt zur U4 bzw. von dieser zu den Ausgängen des Bahnhofs zu gelangen. Informiert werden die Betroffenen darüber kaum: Außer zweier Infotafeln direkt am Lift bzw. der Rolltreppe findet sich lediglich ein Mini-Hinweis in Form eines durchgestrichenen Aufzug-Symbols auf den aktuellen Betriebsinformationen der Wiener Linien (www.wienerlinien.at/betriebsinfo#).

Umsteigen auf S-Bahn

Darüber hinaus raten die Wiener Linien Rollstuhlfahrern, in der Station Spittelau von der U4 auf die S-Bahn umzusteigen, deren Bahnsteige in Heiligenstadt vom Lift- bzw. Rolltreppen-Ausfall bei der U4 nicht betroffen sind. Entsprechende Hinweise oder Durchsagen in der U-Bahn gibt es allerdings nicht; Betroffene bemerken die Unmöglichkeit, von der U-Bahn auf die Straße zu gelangen, also erst, wenn sie bereits in Heiligenstadt sind.

Wie lange die Reparatur des Aufzugs dauern wird, konnten die Wiener Linien am Freitag nicht beantworten.