Römermuseum: Das Rätsel unter dem Bauernmarkt

So wie 2021/22 am Wiener Bauernmarkt . Bei Grabungen für Fernkälteleitungen stieß man dort nur etwa 75 cm unter dem heutigen Straßenniveau auf einen großen Steinquader. Der bedeckte ein schmales Fenster mit einer Öffnung von nur 25 cm – eher ein Fensterschlitz. Und dieser wiederum befand sich, so rekonstruierten es die Wiener Stadtarchäologinnen und -archäologen, ganz oben in der Außenwand eines fünf Meter tiefen und 450 m 2 großen Kellers . Ein Ausmaß, das für einen Kellerraum am römischen Donaulimes in dieser Form einzigartig ist.

Dass in Wien derzeit zahlreiche Infrastrukturprojekte umgesetzt werden, ist für die Wiener Stadtarchäologie eine Herausforderung. Es ist aber auch eine Chance, sagt Kristina Adler-Wölfl , eine der Kuratorinnen der neuen Ausstellung im Römermuseum . Denn wenn der Boden aufgegraben wird, öffnet sich mit etwas Glück ein Fenster in die Vergangenheit der Stadt.

Leerstellen bleiben

Ganz lässt sich das Puzzle unter dem Bauernmarkt jedoch nicht mehr vervollständigen. So fehlen beispielsweise in die Wand eingelassene Fesseln oder Graffiti an den Wänden, wie sie in anderen römischen Gefängnissen gefunden wurden.

Ebenso bleibt im Dunkeln, wer hier inhaftiert war. Historische Quellen lassen jedoch die Haftbedingungen in römischen Kerkern erahnen. Ein Bericht aus dem 2. Jh. n. Chr. beschreibt sie so: „Der aus großen Steinen gebaute Kerker lässt durch schmale Ritzen nur wenig Licht nach innen; die Angeklagten starren auf die Mauern. [...] Ihr Körper starrt vor Schmutz, und ihre Hände werden in Ketten gehalten.“