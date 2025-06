Pilgern in Wien: Alle Wege führen zum Dom

Auf der Reise durch die Stadt kommt man – selbst auf den kürzeren Routen – auch in Kirchen, an denen man sonst achtlos vorbeigegangen ist. So wie die Deutschordenskirche in der Singerstraße. Klein und fein und wie sich das für eine Wiener Innenstadtkirche gehört, mit uralten Grabsteinen an den Wänden.

Ein Mann sitzt in der ersten Kirchenbank. Er hat Kopfhörer auf und tippt auf seinem Laptop herum. Macht er hier Mittagspause? Nutzt er die Kirche als Homeoffice? Unklar. Sicher ist: Auch er schätzt wohl die Ruhe dieses Ortes.