Rochusmarkt: Ein Tanzpalast im Supermarkt

Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Letztes Mal, Cha-Cha-Cha.

Dort, wo vor drei Jahren Obst und Fleisch verkauft wurden, versuchen sich die Anfänger des Grundkurses an ihren ersten Cha-Cha-Cha-Schritten. Dass die Tanzschüler an diesem Abend im neuen Raum üben, ist die Ausnahme. Denn am Samstag, eröffnet dort, in der ehemaligen Zielpunkt-Filiale am Rochusmarkt im dritten Bezirk (Kundmanngasse 30-32), der sogenannte „ Ballsaal“. Ein Veranstaltungssaal, in dem ab Samstag vorerst drei Mal pro Woche (Freitag, Samstag, Sonntag, Eintritt zwischen 7 und 10 Euro) klassische Tanzveranstaltungen stattfinden sollen – Live-Musik inklusive. Auch Tanzlehrer sollen zur Verfügung stehen.

„Wir sind kein Palais und auch nicht die Hofburg. Aber wir sind ein Ort, an dem die Menschen wieder tanzen können“, sagt Thomas Kraml. Der „Dancing Stars“-Profi und Tanzschulbetreiber betreibt den „ Ballsaal“. Das Geschäftslokal kannte er schon lange. „Ich hab’ mir oft gedacht: Ein Kapitalverbrechen, dass hier nur Einzelhandel stattfindet.“ Als die Zielpunkt-Filiale nach der Pleite geschlossen wurde und Wiener Wohnen das Gebäude wieder vermietete, schlug Kraml zu. „Es war ein kompletter Wahnsinn.“

18 Monate lang wurde umgebaut, 15 Kilometer Kabel wurden verlegt, 1000 Quadratmeter neue Wände errichtet und 500 Quadratmeter Tanzboden verlegt. „Wir haben abgerissen, bis nur noch der Estrich übrig war.“ Für seinen Traum, einen Veranstaltungssaal in Wien zu schaffen, sei es das aber wert gewesen.