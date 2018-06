Robert K. hält sich für geistig gesund

Für Robert K. war klar: Die Chance, erwischt zu werden, war groß. Sorgen machte er sich dennoch kaum. Der 16-jährige Bursch mit tschetschenischen Wurzeln, der am 11. Mai im Dittes-Hof in Wien die siebenjährige Hadish ermordet haben soll, soll das Mädchen in schwarze Plastiksäcke gepackt und im Mistkübel entsorgt haben. Dann, so erklärte er, habe er die Dusche – den Tatort – gereinigt. Im Anschluss ging er spazieren.

Robert K. wirkte in den Einvernahmen abgeklärt. Er verweigerte einen Anwalt, selbst die Anwesenheit seiner Eltern lehnte er ab. Dass auf ihn eine lange Haftstrafe (Rahmen bis zu 15 Jahre, Anm.) zukommen könnte, beeindruckte ihn kaum. „Ich werde halt in nächster Zeit nicht so viele Leute sehen.“