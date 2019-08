"Road Runner" duellierten sich in Wien mit 130 km/h

Die Wiener Polizei machte in der Nacht auf Sonntag Jagd auf sogenannte Road Runner, also Lenker die mitten in der Stadt illegale Autorennen veranstalten. In der Triester Straße konnten die Beamten dann ein Wettrennen von sechs hochpreisigen Sportwagen beobachten. Mit ihren Luxuskarossen rasten die Fahrer bei regennasser Fahrbahn mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 130km/h durch Favoriten.