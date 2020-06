Ringen um Ärzte-Gehälter zieht sich in das neue Jahr hinein

Etwas entspannter ist die Lage in den Wiener Gemeindespitälern. Zwar steht auch hier noch eine Einigung in der Gehalts- und Dienstzeitenfrage aus, mit einer zuletzt abgeschlossenen Betriebsvereinbarung hat man aber zumindest einen Spielraum für weitere Verhandlungen geschaffen. Die Vereinbarung regelt unter anderem ab 1. Jänner, dass die wöchentliche Arbeitszeit der Ärzte in einem Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen im Schnitt bei 48 Stunden liegt. "Bis April brauchen wir aber eine Einigung in den Verhandlungen", sagt Ärzte-Personalvertreter Wolfgang Weismüller. "Denn sonst steht der Betrieb bei uns."