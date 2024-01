Riesige Tunnelbaumaschine soll Wiens neue U2-Trasse graben

Ab Herbst soll sich die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) durch den Untergrund arbeiten. Errichtet werden von ihr die neuen Röhren zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz im Bezirk Neubau. Der Abschnitt ist rund vier Kilometer lang. Hergestellt wurde das Spezialwerkzeug in Süddeutschland von der Firma Herrenknecht.

In Einzelteile nach Wien trasportiert

In den nächsten Monaten wird der Megabohrer, in Einzelteile zerlegt, nach Wien transportiert. Am Matzleinsdorfer Platz wird die TVM dann zusammengestellt. Die anschließenden Grabungsarbeiten finden unterirdisch statt, da die Strecke durch dicht bebautes Gebiet führt. Oberirdische Trassenteile gibt es dort nicht. Das gesamte Erdmaterial, das die Tunnelbohrmaschine aushebt, wird über einen zentralen Schacht am Matzleinsdorfer Platz abtransportiert - was 20.000 Lkw-Fahrten durch die Stadt erspart, wie heute betont wurde.