Richter sah Verschönerung: Wiener Sprayer freigesprochen

Ein 33-jähriger Grafik-Designer und Street-Art-Künstler, der von September 2022 bis Juli 2023 an Objekten im öffentlichen Raum großformatige Bilder angebracht hatte, um diesen eigenen Angaben zufolge zu "verschönern", ist am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung freigesprochen worden. Der Richter sah keinen Schaden. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

Wie Verteidigerin Anita Schattner ausführte, ist der Mann in der Graffiti-Szene kein Unbekannter. Er hinterlässt seit längerem in der Bundeshauptstadt auf freigegebenen Mauern und Wänden seine Kunstwerke, darüber hinaus "übermalt" er aber auch Objekte, die bereits besprüht worden sind. Mäßig einfallsreiche Schriftzüge oder verblasste Graffitis lässt der 33-Jährige so in neuem Glanz erstrahlen.

➤ Mehr lesen: Graffitis: Wie sich Jugendliche im Stadtbild verwirklichen