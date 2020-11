Rezept für den Lockdown: Bananenbrot

Zubereitung:

Legen Sie eine Kastenform mit Backpapier aus und heizen Sie das Backrohr auf 160 Gramm Heißluft vor.

Hacken Sie die Zartbitterkuvertüre grob und geben sie sie in eine Rührschüssel. Mehl, Haferflocken, Mandeln, Natron, Backpulver, Salz, Zimt und Muskat kommen dazu. Genauso wie Butter, Zucker, Eier und Buttermilch. Danach schälen Sie die Bananen und zerdrücken Sie mit einer Gabel auf einem Teller, danach kommen auch die Bananen in die Rührschüssel. Verühren Sie alles zu einem Teig (mit den Knethaken des Mixers, das wird eine recht dichte Masse). Füllen Sie den Teig in die Form und streichen Sie die Oberfläche glatt.

Danach: Auf unterer Schiene etwa eine Stunde lang backen. Nach einer Stunde machen Sie am besten eine Gabelprobe: Stechen sie mit einer Gabel (oder einem Spieß) in den Teig, wenn noch Masse hängen bleibt, braucht er noch einige Minuten.

Dann die Form aus dem Rohr nehmen, auskühlen lassen und das Bananenbrot aus der Form stürzen.