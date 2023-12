Gelebte Solidarität in Wien-Josefstadt: Nach dem KURIER-Bericht über die Nöte einer Kinderbuchhändlerin vor einem Monat beginnt sich das Blatt langsam zu wenden: „Ich habe seither deutlich mehr Bücher verkauft“, freut sich Gabi Zeiser. Der Artikel zirkulierte dank achtsamer Elternvereine in Schulen und in den sozialen Medien.

Auch kamen Menschen in ihre Buchhandlung, um ihr Mut zu machen. „Am Anfang war mir das fast peinlich“, so Zeiser. Inzwischen freut sie sich über den Zuspruch. Ihr Umsatz war in den ersten zehn Monaten wie berichtet dramatisch eingebrochen – vieles war für sie und ihre Kundschaft teurer geworden. Und die blieb dann entweder ganz aus oder kaufte weniger.