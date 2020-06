Restitution frei nach Franz Kafka

Marcel Prawy

Das SanatoriumFürth in Wien-Josefstadt, in dem unter anderenzur Welt kam, wurde dem in den Tod getriebenen jüdischen Besitzer von den Nazis geraubt. Erst 2002 beginnen ein Genealoge und ein Notar, für ein Honorar von einem Drittel der eingebrachten Summe, die verstreuten Erben ausfindig zu machen. 2005 entschließt sichÖsterreich endlich zurRestitution. Auf die einzige inlebende Erbin,Mutter, wird vergessen. Der Journalist erfährt durch Zufall, dass das herrschaftliche Gebäude in Rathaus-Nähe verkauft werden soll und bringt seine Mutter ins Spiel. "Man wollte sie nicht finden", sagt. "Und mich nicht im Boot haben", als kritischen Autor von Büchern überfüllte ein 30-seitiges Antragsformular aus, das seiner Mutter letztlich 1,1 Millionen Euro für den Zwölftelanteil am Sanatoriumeinbringt. Die Seite 23 für die Angabe weiterer möglicher Anspruchsberechtigter lässt er leer. "Wahrscheinlich habe ich sie überblättert." Dass er die überwiegend in denlebende Schwester seiner Mutter, mit der man zerstritten ist und seit 30 Jahren keinen Kontakt hat, verschwiegen hat, kann man vielleicht moralisch verurteilen.

Aber auch die anderen Erben erwähnten sie nicht, obwohl eine Cousine sogar einst bei der Tante gewohnt hat. Und es wäre an der für die Restitution gebildeten Schiedskommission gelegen, zu überprüfen, ob es noch Anspruchsberechtigte gibt. "Die Republik kann doch nicht etwas hergeben, ohne zu überprüfen, was sie an wen hergibt", sagt Templ. Zur Rechenschaft gezogen wurde aber nur er.