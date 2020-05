Rentier-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

„Gerade für Familien ist der Tiergarten Schönbrunn ein beliebtes Ausflugsziel“, so Eigentümervertreterin Bundesministerin Margarete Schramböck. „Ich freue mich, dass er ab Freitag wieder öffnen kann und danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tiergartens, die in den letzten Wochen nicht nur die Tiere versorgt, sondern auch emsig an der Wiedereröffnung gearbeitet haben.“