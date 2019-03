Renommierter Psychiater soll falsche Gutachten erstellt haben

Die angeblichen Kranken sind alle miteinander verwandt oder verschwägert. Zwei von ihnen arbeiteten in jenem Spital, in dem auch der Mediziner (vertreten von Georg Zanger) lange Jahre tätig war. Er soll für sie Befunde mit nicht vorhandenen Krankheiten ausgestellt haben. Zudem wurden sie kurzfristig stationär im Spital behandelt. „Aus scheinbar schwerwiegendsten Gründen“, wie der Staatsanwalt beschreibt. Am nächsten Tag war die stationäre Aufnahme aber auch schon wieder vorbei. Die Arbeits- und Berufsfähigkeit der Patienten stufte der Arzt entsprechend herab.