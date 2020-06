Renaissance des Wiener Weins

Während es in anderen DAC-Regionen auch noch die Kategorie "DAC Reserve" gibt, die mindestens 13 Prozent Alkohol aufweisen muss, hat man in Wien darauf bewusst verzichtet. Hier stellt man stattdessen die "DAC Lagenweine" in die Auslage.

Der Grund: "Wir wollen weg von der Zuckerpyramide. Alkohol alleine ist kein Qualitätskriterium. Viel wichtiger ist, welchen Einfluss das jeweilige Terroir auf die Weine hat", erklärt WienWein-Gründungsmitglied Fritz Wieninger.

Aus diesem Grund schwebt den Top-Winzern nun die sogenannte Lagenklassifizierung vor. Das bedeutet, dass Rebflächen nach ihrer Wertigkeit benannt werden. Im Vorbild-Land Frankreich klärt etwa die Bezeichnung "Grand Cru" den Konsumenten auf, dass es sich beim Wein aus einer besonders guten Lage um ein (wörtlich übersetzt) "Großes Gewächs" handelt. In Wien, wo sich der Weinbau im Wesentlichen auf Nußberg, Kahlenberg, Bisamberg und Maurerberg ( Georgenberg) konzentriert, könnte dann etwa "Große Lage" oder "Erste Lage" auf dem Etikett von Top-Weinen stehen.

Das ist zurzeit zwar noch Vision, doch innerhalb der WienWein-Gruppe wird bereits die Basis dafür geschaffen. "Wie erstellen gerade Informationen über Geologie und Mikroklima jeder unserer Lagen", sagt Wieninger. Bis zu einer echten Klassifizierung sei es aber noch weit. Der Winzer geht von einem "zumindest zweijährigen Diskussionsprozess" aus. Für das Österreichische Wein-Marketing ist das System bis dato noch kein Thema.