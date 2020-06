Reinprechtsdorfer Straße: Bürger bestimmen über Zukunft

Zu viel Durchzugsverkehr, zu viele Wettlokale und nicht gerade schön. So ließe sich die Reinprechtsdorfer Straße in Margareten in aller Kürze beschreiben. Um die viel frequentierte Geschäfts- und Wohnstraße attraktiver zu machen, wurde in der Bezirksvertretung nun ein Bürgerbeteiligungsverfahren beschlossen. Anrainer und Geschäftsleute sind eingeladen, bei der Neugestaltung mitzureden.

"Es reicht aber nicht, zu sagen: ,Mir ist es hier zu laut!‘", betont Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery (SP). "Die Bürger sollen schon konkrete Lösungsvorschläge machen. Beamte des Magistrats evaluieren dann, was machbar ist."