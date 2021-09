Reindorfgasse: Ein Fest für eine außergewöhnliche Straße

In die Kategorie „Alteingesessene“ gehört der Geschenkladen „#Metaware“, der vor acht Jahren eröffnete. „Hier in der Gegend gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Auch hier ums Eck, beim Schwendermarkt, gibt es stets eine Bewegung“, sagt Inhaberin Katja Krüger. Zu ihren Kunden zählt sie vorwiegend Leute aus der Gegend, aber auch immer mehr aus der restlichen Stadt.

Eine Chance sieht Krüger in der Eröffnung des City-Ikea in der unmittelbaren Nachbarschaft. „Viele hier freuen sich über den Ikea. Für manche gibt es dadurch zum ersten Mal einen Grund, über den Gürtel und in den 15. Bezirk zu kommen. Vielleicht erwägt der eine oder andere, ein wenig weiterzugehen. Weit weg sind wir nicht mehr“, sagt Krüger und lobt den großen Zusammenhalt hier: „Wir ziehen in unserem Grätzl alle an einem Strang“.

Das erklärt das Motto der heurigen Auflage: „Das Dorffest für die Großstadt“ soll dafür stehen, dass man sich hier halt kennt und unterstützt.

Was zum dörflichen Charakter irgendwie gar nicht passt, sind die Klänge von den vier Bühnen. Jazz wechselt sich hier mit Elektro ab. Zu stören scheint das niemanden. Und das ist wohl gut so. Man hält hier zusammen.